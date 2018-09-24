Цена на нефть вышла на рекорд с 2014 года

Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе торгов в понедельник, Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Ноябрьский фьючерс на Brent поднимался до 80,6 доллара за баррель (+2,3%), превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке 80,5 доллара за баррель. Позже стоимость барреля Brent откатилась до 80,06 доллара.

WTI с поставкой в ноябре подорожала на 1,9%, до 72,16 доллара за баррель – максимума с 11 июля.

Ранее стало известно, что лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти.

Переговоры ОПЕК+ завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Таким образом, страны ОПЕК+ отвергли призывы президента США Дональда Трампа, который требовал снизить цену на нефть – то есть увеличить добычу, чтобы "охладить" рынок.