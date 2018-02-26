Цены на бананы и апельсины бьют рекорды: что будет дальше

Чтобы поддержать иммунитет украинцы присматриваются к аптечным витаминам и фруктам, но цены кусаются. Кроме того, овощи стали одними из наиболее подорожавших продуктов в Украине. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько сейчас стоит полезно "подзарядиться".

Мандарины, бананы и апельсины – самые популярные сезонные фрукты в Украине. Прилавки ими завалены, однако позволить себе натуральные витамины могут не все.

По словам продавщицы, цитрусовые за год подорожали на 10-15 гривен. Сейчас их средняя цена – 30 гривен за килограмм. А вот цена на бананы космическая – 40-45 гривен. Этот фрукт для многих вновь стал недоступен.

Цены на бананы будут расти и дальше, говорит генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, а цитрусовые могут подешеветь.

"В Эквадоре сейчас неурожай, поэтому Эквадор продает сейчас банан дороже, а цена на апельсин в Турции, Марокко и Алжире уменьшилась, потому что сейчас высокое предложение на мировом рынке, поэтому и цена упала", – отмечает Дорошенко.

Преодолеть весенний авитаминоз бананы не помогут, говорит иммунолог Борис Скачко, хотя они и хороши для перекуса. Организм сейчас больше нуждается в витамине С – одного апельсина в день будет достаточно.

"В день количество витамина С – это 15-200 мг. Это не так мало, и это количество лучше не увеличивать, потому что возникает проблема с сосудами, нарушается их проходимость, замедляется обмен веществ", – отмечает иммунолог.

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Витамин С также есть в отечественных яблоках. За год цена на них не выросла – они стоят от 20 гривен, а это почти вдвое дешевле цитрусовых. Главное, не есть косточки – в них содержится синильная кислота, которая не дает усваиваться любым витаминам, сколько бы килограммов вы бы не съели.