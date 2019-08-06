Фото: REUTERS/Edgar Su

Цены на нефть перешли к росту после резкого обвала https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C 2019-08-06T10:29:18+03:00 Экономика Рынок черного золота лихорадит из-за конфликтов Китая и США

Цены на нефть эталонных марок пошли вверх после обвала, который был вызван опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 по киевскому времени торговались на уровне 60,4 доллара за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела до 59,81 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронной сессии в Нью-Йорке к этому времени подорожали до 55,29 доллара за баррель. В понедельник цена контрактов снизилась до 54,69 доллара за баррель.

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Пока риски эскалации торговой войны Китая и США по-прежнему высоки, большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка. По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннза, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на 15-20 долларов за баррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что если на торговых переговорах с Китаем не будет прогресса, Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно. В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара.

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