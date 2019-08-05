Обострение торговой войны: СМИ узнали об ответном ударе Китая по США

Правительство Китая распорядилось о том, что госкомпании страны должны приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов. Об этом сообщило в агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Как сообщают источники агентства, "китайские государственные компании уже прекратили закупать продукцию американских ферм и ждут результатов торговых переговоров".
Причиной такого решения КНР называют "обострение торговых разногласий, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".
Читайте также: Заявления Трампа надавили на мировые цены на нефть
Трамп в качестве претензии к ходу торговых переговоров неоднократно заявлял, что Китай не идет на значительное увеличение импорта американской сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, было обещано председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
В трендеКак прошел уикенд в Премьер-лиге: синхронные разгромы галичан, "сельская дискотека" и равнение на ХХ век
Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.
10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.
Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.
В конце июля-начале агуста в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.
Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк