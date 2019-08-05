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Обострение торговой войны: СМИ узнали об ответном ударе Китая по США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 2019-08-05T12:24:00+03:00 Экономика В Пекине ссылаются на недавние резкие заявления Дональда Трампа

Правительство Китая распорядилось о том, что госкомпании страны должны приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов. Об этом сообщило в агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как сообщают источники агентства, "китайские государственные компании уже прекратили закупать продукцию американских ферм и ждут результатов торговых переговоров".

Причиной такого решения КНР называют "обострение торговых разногласий, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

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Трамп в качестве претензии к ходу торговых переговоров неоднократно заявлял, что Китай не идет на значительное увеличение импорта американской сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, было обещано председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале агуста в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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