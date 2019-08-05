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Обострение торговой войны: СМИ узнали об ответном ударе Китая по США

Сегодня, 12:24

В Пекине ссылаются на недавние резкие заявления Дональда Трампа

/ Фото: Getty Images

Обострение торговой войны: СМИ узнали об ответном ударе Китая по США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Экономика В Пекине ссылаются на недавние резкие заявления Дональда Трампа

Правительство Китая распорядилось о том, что госкомпании страны должны приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов. Об этом сообщило в агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как сообщают источники агентства, "китайские государственные компании уже прекратили закупать продукцию американских ферм и ждут результатов торговых переговоров".

Причиной такого решения КНР называют "обострение торговых разногласий, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

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Трамп в качестве претензии к ходу торговых переговоров неоднократно заявлял, что Китай не идет на значительное увеличение импорта американской сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, было обещано председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

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Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале агуста в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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Китай США импорт пошлины КНР торговая война агропродукция

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