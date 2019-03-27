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Цены на нефть почти достигли максимумов с начала года

Сегодня, 09:09

Подорожание черного золота притормозило из-за опасений инвесторов

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Цены на нефть почти достигли максимумов с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/790/5b7/5c87905b7fca9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/790/5b7/5c87905b7fca9.jpg Экономика Подорожание черного золота притормозило из-за опасений инвесторов

Цены на нефть выросли в среду, 27 марта, расширив набранное на предыдущей сессии преимущество. Впрочем, как отмечают аналитики, подъем ограничили опасения, что рост мировой экономики замедлится и это скажется на спросе на топливо.

Так, фьючерсы на нефть Brent к 8:52 по киевскому времени выросли до 67,5 доллара за баррель. Ранее стоимость Brent превышала 68 долларов, приблизившись к максимуму 2019 года, достигнутому 21 марта, – 68,69 доллара.

Фьючерсы на WTI достигали сегодня 60,01 доллара за баррель, однако теперь замерли на отметке 59,94 доллара.

Рост цен ограничивают опасения о спросе. Они усилились после публикации данных о производственной активности в Азии, Европе и США, которые указали на замедление роста экономики. Кроме того, ОЭСР ухудшила прогноз роста глобальной экономики.

А вышедшие во вторник, 26 марта, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в США на 1,9 миллиона баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики ждали снижения на 1,2 миллиона баррелей. Участники рынка ждут, подтвердит ли эти данные официальная статистика, которая будет опубликована в среду.

Впрочем, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по цене на нефть. Теперь S&P ожидает, что в 2019-2020 годах ее стоимость составит порядка 60 долларов за баррель. Это на 5 долларов выше предыдущего прогноза.

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Тег нефть, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, фьючерсы

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Reuters

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