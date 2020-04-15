Цены на нефть рухнули до минимума за две недели

Котировки нефти Brent упали до двухнедельных минимумов. Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, объясняют аналитики MarketWatch.

К 9:21 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent снизились на лондонской бирже ICE Futures на 0,12 доллара (0,41%), до 29,48 доллара за баррель. Во вторник контракт подешевел на 6,7%, до 29,6 доллара за баррель – минимального уровня с 1 апреля.

В то же время майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,20 доллара (0,99%) – до 20,31 доллара за баррель. Впрочем, к закрытию предыдущих торгов WTI подешевела до минимума с 30 марта.

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"Сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение мирового предложения примерно на 10%, в то время как спрос теряет 20-30%, что фактически гарантирует избыток нефти и нефтепродуктов, которые будут направляться в резервы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", – отмечает главный сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть. Тем временем, президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в своем Twitter, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, – это 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал о том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом мы также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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