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Цены на нефть рванули вверх после рекордного обвала

2 апреля, 09:39

Ксения Капустинская

Рынок поддержали новости из США, объясняют аналитики

Цены на нефть после рекордного падения по итогам первого квартала 2020 года поднимаются на фоне публикации данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 по киевскому времени составила 27,24 доллара за баррель, что на 2,5 доллара (10,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне фьючерсы упали в цене на 6,1%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,78 доллара (8,76%) – до 22,09 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила опустилась на 0,8% по сравнению с предыдущей сессией.

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Поддержку рынку оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах – Brent подешевела на 65,6%, WTI – на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

Как сообщалось, на фоне снижения мировых цен на нефть и падения спроса внутри страны нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. На минувшей неделе произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть цена на нефть Brent WTI баррель фьючерсы

Источники: Сегодня , Интерфакс

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