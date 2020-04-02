Цены на нефть рванули вверх после рекордного обвала

Цены на нефть после рекордного падения по итогам первого квартала 2020 года поднимаются на фоне публикации данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 по киевскому времени составила 27,24 доллара за баррель, что на 2,5 доллара (10,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне фьючерсы упали в цене на 6,1%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,78 доллара (8,76%) – до 22,09 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила опустилась на 0,8% по сравнению с предыдущей сессией.

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Поддержку рынку оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах – Brent подешевела на 65,6%, WTI – на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

Как сообщалось, на фоне снижения мировых цен на нефть и падения спроса внутри страны нефтепродукты в Украине продолжают дешеветь. На минувшей неделе произошел настоящий обвал цен: в среднем они упали почти на гривню за литр, а в некоторых регионах и более.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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