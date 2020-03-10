Цены на нефть восстанавливаются после обвала: подробности

Цены на нефть восстанавливаются, прибавляя в цене на 8% после рекордного падения 9 марта, вызванного ценовой войной между ведущими производителями – Саудовской Аравией и Россией.

Стоимость барреля майской нефти Brent составляла 36,72 долл. (+ 6,90%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по 33,20 долл. (+ 6,65%). В ходе предыдущих торгов падение цен на нефть марки Brent достигало 31,2%, на WTI – почти 33%.

В понедельник оба бенчмарки упали на 25%, достигнув минимума с февраля 2016 и зафиксировав рекордное однодневное падение в процентном отношении с 17 января 1991 года.

Зато подъем котировок может оказаться кратковременным, поскольку на спрос на нефть продолжают оказывать давление экономические последствия вспышки вируса, сообщили аналитики.

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Цены в понедельник упали на треть вслед за мерами, принятыми Саудовской Аравией после отказа России от дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного ОПЕК для стабилизации нефтяных рынков.

ОПЕК + не смогла договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти и новые ограничения.

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Саудовская Аравия снизила экспортные цены и планирует нарастить добычу выше 10 млн баррелей в сутки в апреле с 9,6 млн баррелей в сутки в последние месяцы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после вспышки COVID-19 представители ОАЭ надеялись, что в пятницу, 6 марта, на заседании министров ОПЕК+ удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года.

Ограничение объема добычи должно было остановить снижение цен на черное золото. Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах.

На мировую экономику сильно повлияло распространение коронавируса. Мировые цены на нефть эталонных марок упали до минимума за 13 месяцев и продолжают снижаться. Причиной этого являются опасения, что вирус, который уже распространился на 59 стран, плохо повлияет на глобальную экономику, а в результате и на спрос на нефть.

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