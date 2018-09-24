Цены на нефть вырастут до 100 долларов – эксперты

Крупные мировые нефтетрейдеры ожидают, что к концу 2018 года нефть, подорожавшая до 80 долларов за баррель, может вернутся к отметке 100 долларов за баррель из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

По словам соучредителя компании Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель уже в четвертом квартале 2018 года, поскольку у рынка нет достаточных мощностей, чтобы заместить выбывающие с рынка объемы иранской нефти. Такая стоимость нефти может быть зафиксирована впервые с 2014 года.

"На рынке нет достаточного предложения, чтобы возместить возможное выбытие 2 миллионов баррелей в день в четвертом квартале", - сказал Йегги.

Соучредитель Trafigura Group Бен Лакок в свою очередь прогнозирует, что цены на "черное золото" уже к Рождеству достигнут 90 долларов за баррель, а в начале 2019 года — 100 долларов за баррель.

Напомним, ранее стало известно, что лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовская Аравия и ее крупнейший союзник по добыче нефти за пределами группы — Россия — исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти.

Таким образом, страны ОПЕК+ отвергли призывы президента США Дональда Трампа, который требовал снизить цену на нефть – то есть увеличить добычу, чтобы "охладить" рынок.

Переговоры ОПЕК+ завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.