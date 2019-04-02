Цены на нефть взлетели до рекорда с осени-2018
На рынок влияют санкции против Ирана и соглашение стран ОПЕК
Нефть продолжает дорожать на фоне сокращения добычи странами ОПЕК. Цена на североморскую Brent превысила отметку в 69 долларов за баррель впервые с ноября 2018 года.
Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:52 по киевскому времени подорожали до 69,06 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась до 61,69 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, добыча нефти странами ОПЕК в марте сократилась на 295 тысяч баррелей в сутки – до 30,385 млн б/с. Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,82 млн б/с. Это минимальный показатель за четыре года.
"Саудовская Аравия подтверждает свои слова делом и каждый месяц сокращает добычу, тем самым стимулируя остальные страны ОПЕК к выполнению договоренностей", – сказал экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли.
По словам эксперта, ключевыми факторами для нефтяного рынка в ближайшей перспективе станет вопрос продления соглашения об ограничении нефтедобычи в ОПЕК+, а также американские санкции против Ирана и возможность других стран закупать иранскую нефть.
Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Как известно, тренды изменений нефтяных котировок влияют на цену нефтепродуктов.
Эксперты также рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:
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