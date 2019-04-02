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Цены на нефть взлетели до рекорда с осени-2018

Сегодня, 10:01

На рынок влияют санкции против Ирана и соглашение стран ОПЕК

Фото: Pixabay
Цены на нефть взлетели до рекорда с осени-2018 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg Экономика На рынок влияют санкции против Ирана и соглашение стран ОПЕК

Нефть продолжает дорожать на фоне сокращения добычи странами ОПЕК. Цена на североморскую Brent превысила отметку в 69 долларов за баррель впервые с ноября 2018 года.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:52 по киевскому времени подорожали до 69,06 доллара за баррель. 

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась до 61,69 доллара за баррель. 

По данным Bloomberg, добыча нефти странами ОПЕК в марте сократилась на 295 тысяч баррелей в сутки – до 30,385 млн б/с. Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,82 млн б/с. Это минимальный показатель за четыре года.

"Саудовская Аравия подтверждает свои слова делом и каждый месяц сокращает добычу, тем самым стимулируя остальные страны ОПЕК к выполнению договоренностей", – сказал экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли.

По словам эксперта, ключевыми факторами для нефтяного рынка в ближайшей перспективе станет вопрос продления соглашения об ограничении нефтедобычи в ОПЕК+, а также американские санкции против Ирана и возможность других стран закупать иранскую нефть.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Как известно, тренды изменений нефтяных котировок влияют на цену нефтепродуктов.

Эксперты также рассказали "Сегодня",  каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, добыча нефти, фьючерсы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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