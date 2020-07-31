Цены в Украине будут расти быстрее: чего ждет Нацбанк

Регулятор объяснил, что происходит с инфляцией в стране

Общее оживление экономики, которое началось после смягчения карантина, несколько ускорит инфляцию в Украине. Об этом сообщается в подготовленном Национальным банком Украины (НБУ) инфляционном отчете.

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Впрочем, в Нацбанке уверены, что рост цен будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. – благодаря взвешенной монетарной политике.

"Весомым проинфляционным фактором станет рост реальных доходов населения. Базовая инфляция ускорится до 4% вместе с восстановлением экономической деятельности. Учитывая мировые тренды также будут расти цены на энергоносители", – объяснили причины грядущего роста цен в НБУ.

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В то же время, сдерживать инфляцию будет постепенный переход монетарных условий от стимулирующих к нейтральным.

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"В 2021 году учетная ставка Национального банка, которая сегодня находится на рекордно низком уровне в 6%, вероятно несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления из-за восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Однако монетарные условия все еще будут оставаться стимулирующими к середине 2022 года. Учитывая, что предыдущие снижения учетной ставки еще не в полной мере отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках, это создает предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам и депозитам", – отметили в Нацбанке.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко заявлял, что украинская экономика попала в "катастрофическую" ситуацию из-за инфляции, которая оказалась значительно ниже прогнозов. При этом он объяснил, что Украина не одинока в борьбе с этой проблемой, ведь слишком низкая инфляция означает застой в экономике.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как низкая инфляция бьет по доходности депозитов. О том, сколько можно заработать на банковских вкладах, узнавайте из видеосюжета:

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