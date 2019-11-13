Чем грозит Украине потеря газового транзита: в "Нафтогазе" сделали заявление

По словам Витренко, Украина слишком зависима от фактора транзита газа

/ Фото: УНИАН

Если Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию с 2020 года, вместо ожидаемого роста в Украине может произойти экономический спад. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, сообщает "Укринформ".

Его заявление прозвучало в ходе дискуссии, организованной 12 ноября в Берлине Немецко-украинским обществом экономики и науки под патронатом профессора Мартина Ноймана, представителя по энергетической политике фракции оппозиционной Свободной демократической партии.

По его словам, Киев должен быть готов к остановке транзита.

"К сожалению, мы видим, есть угроза, что Украина потеряет транзит со следующего года. И это может означать, что если мы потеряем транзит, вместо определенного ожидаемого роста в следующем году мы можем на самом деле иметь экономический спад. Сейчас правительство рассчитывает на 3,3% роста, мы можем получить 0,7% падения", – сказал Витренко.

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Он также добавил, что украинская экономика является слишком зависимой от фактора транзита газа, который составляет 2,1% ВВП государства и такую ситуацию надо менять.

Как добавил топ-менеджер "Нафтогаза", "оптимистический" политический сценарий по транзиту означает, что президента России Владимира Путина заставят осуществлять транзит газа по европейским условиям и Москва согласится продолжать переговоры по предложениям вице-президента Еврокомиссии (ЕК) Мароша Шефчовича.

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"Сейчас же во время трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией последняя лишь имитирует конструктивный процесс для того, чтобы потянуть время и достроить газопровод", – заключил Витренко.

Новости "Сегодня" писали, что Украина провела несколько раундов консультаций по вопросу транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как действие 10-летнего договора с Россией истекает в конце 2019 года, а нового пока нет.

Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявил, что Украина готовится к остановке транзита газа из России:

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