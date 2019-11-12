Политика и шантаж: Украина готовится к остановке транзита газа из России

Учитывая требование российского "Газпрома" об отказе Украины от судебных исков, новый транзитный контракт с Украиной может быть не подписан. Однако Киев готов к такому варианту развития событий, сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Все понимают, что с большой вероятностью "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария. <...> Мы будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд долларов по истекшему арбитражу и биться еще за 12 млрд долларов в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины", - заявил Коболев.

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По его словам, украинская и европейская стороны пока не могут прогнозировать, сколько может продлиться такая остановка транзита газа.

"Мы не знаем, сколько времени "Газпром" будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда "Газпром" делал такое упражнение – зимой 2014-2015 годов, – он потерял более 5 млрд долларов, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему", – отметил Коболев.

Он напомнил, что, кроме отказа от взысканий, Россия требует от Украины доказать, что наше законодательство полностью соответствует европейскому, а регулятор является независимым. Однако эти требования, по словам Коболева, являются формальными, так как их выполнение выгодно и самой Украине.

Напомним, ранее Украина, Россия и Еврокомиссия провели несколько раундов консультаций по вопросу транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как действие 10-летнего договора с Россией истекает в конце 2019 года. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газовому спору, то договоренности между Москвой и Киевом по вопросу транзита не достичь. В ответ глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски более чем на 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

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