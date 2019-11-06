На сколько вырастет экономика Украины: ЕБРР обновил прогноз

Аналитики улучшили ожидания по росту ВВП Украины в 2019 и 2020 годах

/ Фото: пресс-центр НБУ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году на уровне 3,3%, а в 2020-м – 3,5%, тогда как в мае прогнозировал 2,5% и 3% соответственно.

Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП в этом году сохранится на уровне прошлогоднего показателя.

"Экономика Украины оставалась устойчивой к политическим факторам, но темпы роста будут несколько скромнее", – говорится в отчете ЕБРР.

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Аналитики банка также отметили, что новая ориентированная на реформы программа Международного валютного фонда имеет "решающее значение для закрепления ожиданий инвесторов и поддержки макроэкономической стабильности".

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Новости "Сегодня" писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста ВВП до 3,5-3,7%. Ранее Минэкономики ожидало этот показатель на уровне 3-3,2%.

В инфляционном отчете Нацбанка отмечалось, что в третьем квартале 2019 года рост украинской экономики составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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