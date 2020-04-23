"Черный апрель" для рынка нефти: странам ОПЕК+ дали три совета

Сделка о сокращении добычи - необходимое, но недостаточно серьезное решение, считают в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу нефти как можно быстрее. Об этом заявил глава МЭА Фатих Бироль.

"Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот "черный апрель" для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом, но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса", – написал Бироль в Twitter.

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В связи с этим, по его словам, у МЭА есть три предложения для ОПЕК+:

Тем странам, которые приняли недавние решения о сокращении производства, "следует действовать как можно скорее", а также рассмотреть еще более глубокие сокращения. Финансовым органам стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей. Странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка.

Напомним, обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Начавшийся 20 апреля с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI обвал распространился 21 апреля на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

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