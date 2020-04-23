Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Черный апрель" для рынка нефти: странам ОПЕК+ дали три совета

23 апреля, 08:13

Ксения Капустинская

Сделка о сокращении добычи - необходимое, но недостаточно серьезное решение, считают в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны ОПЕК+ начать сокращать добычу нефти как можно быстрее. Об этом заявил глава МЭА Фатих Бироль.

"Мы продолжаем видеть необычайные потрясения на рынках нефти в этот "черный апрель" для промышленности. Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом, но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса", – написал Бироль в Twitter.

Читайте также: Отрицательная цена на нефть: что на самом деле произошло на рынке

Реклама

В тренде
Доллар в Украине упал в цене, евро подорожал

В связи с этим, по его словам, у МЭА есть три предложения для ОПЕК+:

  1. Тем странам, которые приняли недавние решения о сокращении производства, "следует действовать как можно скорее", а также рассмотреть еще более глубокие сокращения.
  2. Финансовым органам стран следует рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению колебаний рыночных показателей.
  3. Странам со стратегическими резервами нефти помочь вывести излишки баррелей с рынка.

Напомним, обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Начавшийся 20 апреля с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI обвал распространился 21 апреля на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть ОПЕК добыча соглашение сделка цена на нефть Brent WTI МЭА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина
Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуацию
Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуациюЭкономика
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут цены
Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут ценыАвто
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...