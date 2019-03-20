Что будет, если Россия остановит транзит газа через Украину: Коболев перечислил сценарии

Решение будет принимать лично Путин, уверен глава "Нафтогаза"

Фото: ukrtransnafta.com (архив).

Что будет, если Россия остановит транзит газа через Украину: Коболев перечислил сценарии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png 2019-03-20T11:07:00+02:00 Экономика Решение будет принимать лично Путин, уверен глава "Нафтогаза"

Российский "Газпром" с 2020 года с высоким шансом реализует свои угрозы прекратить транзит газа через территорию Украины и попробует повторить ситуацию 2009 года. Об этом рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью "РБК-Украина".

"Я думаю, что решение о транзите российского газа по украинской территории с 2020 года, будет приниматься человеком, имя которого всем известно – Владимир Путин. Полагаю, что у него будет несколько сценариев, которые он сможет использовать... Как Путин обычно добивается своих целей? Либо пряником, либо кнутом. В этой ситуации пряников он уже раздал много, пора доставать кнут. Это значит – полностью прервать транзит газа по территории Украины. То есть, повторить ситуацию 2009 года и посмотреть, что произойдет", - считает Коболев.

По его словам, если это произойдет, возникнет два варианта развития событий.

"Первый предполагает, что лидеры европейских стран скажут российскому президенту: "К нам едет американский сжиженный газ. Он, конечно, будет стоить несколько дороже, чем ваш газ, но мы справимся". Второй вариант – европейцы говорят, что "все пропало", "у нас нет газа" и давайте прессовать украинцев, как это, кстати, было в 2009 году, чтобы они согласились на любые условия транзита. И быстро дадут разрешение не только на строительство "Северного потока – 2", но и всех отводных газопроводов, необходимых для его функционирования. ... Многие эксперты полагают, что РФ с 1 января прервет транзит. В этом случае "Газпром" сможет по остальным газопроводам удовлетворить свои минимальные контрактные обязательства", - предполагает Коболев.

Он отмечает, это жесткий сценарий, но есть и более мягкий вариант.

"Более мягкий сценарий в том, что "Газпром" будет бронировать наши газотранспортные мощности на короткий срок, например, на полгода, либо будет отдавать газ на восточной границе Украины. В случае реализации этого сценария, нас оба эти варианта устраивают. Потому что мы будем с газом и с доходами от транзита", – отмечает Коболев.

"Нафтогаз" ранее уже провел оценку того, что требуется сделать Украине, чтобы пережить самый жесткий вариант.

"Чтобы пройти эту зиму (во время прекращения транзита. – Ред.), нам нужно закачать в "подземку" на три миллиарда кубометров газа больше того, объема, который мы туда обычно закладываем (порядка 20 млрд кубометров. - Ред.). Тогда мы скажем: "Россияне снова угрожают провокацией, но Украина газом обеспечена". Я сомневаюсь, что в такой ситуации нам оставят открытыми газотранспортные коридоры от наших европейских партнеров. Мы помним 2014 год, когда Венгрия нам "закрутила кран" раньше времени. Мы надеемся, что так не поступят наши партнеры в Словакии и Польше. Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует. Мы также работаем над несколькими дополнительными опциями, но это конфиденциальная информация", – рассказал Коболев.

Такие меры, а также поставки LNG в ЕС снижают риск блокирования транзита, говорит Коболев: "Газпром" "не захочет терять репутацию, если все равно не добьется желаемого эффекта".

"То есть, закачивая дополнительные три миллиарда, мы как бы покупаем страховку. Газ – это актив, он не пропадет, но запасти его нужно. Но если у нас этой страховки не будет, и мы будем надеяться на то, что в какой-то момент россияне просто подпишут новый контракт, нам придется очень тяжело", – резюмировал глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее Украина поставила Россию перед выбором по транзиту газа по своей территории после 2019 года: подписать новый контракт или компенсировать потери украинской стороны.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

После переговоров стало известно, что "Нафтогаз" готов снизить сумму претензий к "Газпрому" с 12,5 млрд долларов до 2 млрд долларов, если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа. 11 февраля он заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".



Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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