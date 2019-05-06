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Что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине

6 мая, 22:45

Аграрии обеспокоены – дожди и морозы пришлись на момент цветения фруктовых деревьев


Овощи и фрукты – что и почем будет? Аргарии, учитывая дождливый апрель и начало мая, просчитывают прайс на урожай. Ведь чрезмерные осадки это нехорошо для насаждений. Поэтому корреспонденты "Сегодня" узнавали, что будет с ценами на овощи и фрукты. И не ждать ли повышения цен на хлеб. 

Достаточное количество осадков, почва насыщенная влагой, способствуют формированию достаточного количества ростков и корневой системы, являются предпосылкой хороших урожаев.

С каждого ростка по три картофелины, всего на одном кустике завяжется до 15 плодов, рассказывают корреспондентам "Сегодня" в Институте картофелеводства. Изменчивое начало весны пошло клубням на пользу.

"Мы сажали картошку, начиная с 27 марта, и температура в утренние часы опускалась до минус 5, 6. Но это существенно не повлияло на картофель, потому что он в почве. Незначительно будет задержано созревание, но тем самым она вся сойдет", – заверяет заместитель по вопросам селекции и садоводства института картофелеводства Николай Фурдига и добавляет, что с нынешним раскладом молодой картофель отечественного производства украинцы будут потреблять уже в начале июня. Его дефицита не будет.

"Есть спрос на семенной картофель и предпосылки того, что картофель будет в сезон, его цена будет несколько меньшей, по сравнению с сезоном на 2017-2018 год", - говорит Николай Фурдига.

Чего не скажешь о фруктах. Аграрии обеспокоены – дожди и морозы пришлись на момент цветения фруктовых деревьев. 

"Из того, что мы наблюдаем, немного пострадали абрикосы и вишни, потому, что как раз, когда они цвели – во многих областях были заморозки. Поэтому, я думаю, это может повлиять и на общий урожай", – считает директор аграрной консалтинговой группы Лина Доценко.

Прогнозировать, насколько взлетят цены на фрукты – аграрии не берутся. И добавляют – точно проблем не будет с яблоками, из-за закрытия российского рынка сбыта – отечественные рынки будут ими перенасыщены.

Отдельно говорят и о посевной зерновых. Вот эта озимая пшеница пережила и морозный март и дождливый апрель и выросла уже до 25 сантиметров, это норма, говорят специалисты, поэтому в этом году украинцы будут с хлебом.

Аграрии говорят: овощей посадили в этом году на 7% меньше, но это некритично. Больше всего их соберут в Полтавской, Винницкой и Черкасской областях.

Напомним, аграрии дали прогноз по урожаю. Хотя погодные условия этой весной были более благоприятны для ранних яровых, чем годом ранее, объемы производства яровых зерновых культур в 2019 году уменьшатся на 9,9% против 2018 года. Такие данные "Сегодня" предоставили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

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Тег цены, урожай, фрукты, овощи, картофель, аграрии, заморозки, абрикосы

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Сегодня

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