Что будет с телефонной связью в случае военного положения

Вчера, 14:27

Накануне военного времени особое внимание органов правопорядка должно быть обращено на кражи и повреждения линий связи, считают в "Укртелекоме"

Фото: Getty
Фото: Getty

Если в Украине введут военное положение все сети операторов связи перейдут в управление специального штаба. При этом, как пояснил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов, компания полностью готова к введению военного положения.

"Во время введения военного положения и при наличии такой необходимости сети операторов связи поступают в управление специального штаба – Национального центра управления сетями, организованного Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. "Укртелеком" ранее, в частности и в этом году, успешно участвовал в учебно-тренировочных мероприятиях такого рода, осуществляя соответствующие действия", – подчеркнул Шуранов.

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По его словам, обслуживание клиентов компании сейчас идет в штатном режиме.

"Подробнее о каких-то мерах можно будет говорить только после официального начала военного положения и публикации окончательного текста этого правительственного решения", - уточнил Шуранов.

Он также отметил, что накануне военного времени особое внимание органов правопорядка должно быть обращено на кражи и повреждения линий связи.

"В этом году уже было около 20 тыс. таких случаев, в том числе и на магистральных каналах связи. Это необходимо прекратить", – заявил Шуранов.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента 26 ноября на 16:00. По словам депутатов, Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на АзовеУкраинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
укртелеком, штаб , военное положение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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