В Азовском море российский спецназ захватил украинские катера

Вчера, 21:30

Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках


В Азовском море украинские корабли захвачены спецназом РФ.

"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яни Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", – говорится в сообщении  командования ВМС Украины.

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Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.

Позже стало известно, что Россия атаковала украинские катера в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Отмечается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.
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"Сегодня"

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