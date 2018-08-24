Что будет с золотовалютными резервами Украины: эксперты сделали прогноз

Вот уже три месяца подряд золотовалютные резервы Украины продолжают неуклонно снижаться. Если в прошлом 2017 году небольшой упадок был только в феврале, апреле и августе, то в этом году ситуация обстоит намного хуже. Так, прирост золотовалютных резервов в 2018 г. был только в апреле, а вот в остальное время запасы сокращались.

Согласно последним данным Национального банка Украины, международные резервы (золотовалютные) нашей страны составили 17,75 млрд долларов, по состоянию на 1 августа. За июль этот показатель сократился на 1,3%, т.е. на 229,7 млн долларов. В апреле впервые за 2018 год можно было наблюдать увеличение золотовалютных резервов, тогда они выросли на 229,58 млн долл., но уже спустя месяц было очередное падение на 1,36%.

В НБУ отмечают, что сокращение резервов связано с выплатами по государственному долгу, которые происходят в иностранной валюте. Так, только в июле на обслуживание кредитов было направлено 321,5 млн долларов, что является ощутимой суммой для нашей экономики.Помимо этого, НБУ начал активно продавать валюту, чтобы сгладить колебания обменного курса.

"Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением, в июле Национальный банк продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты Национальным банком составил 64,4 млн долларов", – отметили в Нацбанке.

Такое положение вещей подтверждает и экономический эксперт Борис Кушнирук, который говорит, что ситуация с сокращением золотовалютных резервов не стала сюрпризом.

"Это вполне ожидаемая ситуация. В июле началась скупка иностранной валюты. А почему? Потому что в Нацбанке подняли учетную ставку в январе, когда они направили сюда приход спекулятивной валюты для коротких ОВГЗ, которые должны были выходить именно в июле–июне, на период, пока в Украине не начинается дестабилизация курса, которая у нас всегда начинается в августе. Они заводили эти деньги, а теперь эти деньги просто были выведены. Они зашли в феврале–марте, и, начиная с мая, их выводили, и почти все вывели", ­– говорит Кушнирук.

Эксперт также добавляет, что сейчас началась классическая "игра", когда экспортеры знают, что гривня обесценивается, и не продают валюту. Они задерживают выручку с продажи, и таким образом возникает следующая ситуация – дополнительный спрос при ограниченном предложении долларов.

"Банк будет сталкиваться с проблемой, что спрос будет преобладать над предложением валюты. Также, плохие предчувствия относительно того, будет ли продолжено сотрудничество с МВФ. Эти средства не столько нужны сами по себе, они идут в золотовалютные резервы, но отсутствие сотрудничества с МВФ приводит к тому, что другие партнеры Украины – Всемирный банк, ЕС, США, в определенной степени не выдают финансирования, которое могло бы пойти на покрытие дефицита бюджета. На мой взгляд, пока ситуация контролируемая, но совокупность ошибок правительства и Нацбанка спровоцировали дополнительные проблемы", ­­– отмечает Кушнирук.

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак также добавляет, что одними из причин сокращения золотовалютных резервов стали обслуживание внешнего долга и торговля валютой.

"Сокращение золотовалютных резервов объясняется двумя причинами. Первое – это обслуживание внешнего долга, и второе – это то, что Нацбанк вышел с интервенциями на валютный рынок для того, чтобы сдержать девальвацию гривни, которая возобновилась в последние месяцы. Поэтому золотовалютные резервы снижаются, ресурсов для пополнения нет, пока не поступит очередной транш МВФ, как минимум половина из которого идет на пополнение золотовалютных резервов", ­– поясняет Новак и добавляет, что резервы продолжат сокращаться до тех пор, пока не будет нового транша от МВФ,

Более подробно о том, чего стоит ожидать от сокращения золотовалютных резервов, читайте в материале сайта "Сегодня": Почему тают золотовалютные резервы Украины и чего ждать дальше