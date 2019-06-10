Что поможет решить кадровую проблему промышленности: появилось заявление Гройсмана

Премьер посетил Немировский профессиональный лицей

Фото: Кабинет министров Украины

Поддержка системы профессионально-технического образования в Украине будет способствовать решению проблем занятости, удовлетворению потребности промышленности в квалифицированных кадрах и формированию среднего класса в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Немировском профессиональном лицее в Винницкой области, информирует 10 июня правительственный портал.

"Наша задача – это концентрация над созданием условий ведения бизнеса, создание дополнительных рабочих мест. И здесь свое место занимает подготовка профессиональных кадров", – сказал он.

По словам премьера, вопрос занятости и достойной оплаты труда имеют чрезвычайно важное значение.

"Достойный уровень доходов – основа существования среднего класса. Для меня средний класс – это учитель, врач, фермер, квалифицированный рабочий, предприниматель", – подчеркнул Гройсман.

В пресс-службе Кабмина добавили, что Немировский лицей является одним из 745 заведений профтехобразования в Украине. В нем учатся 347 учеников. Лицей за счет госбюджета и областного бюджета развития был оснащен современными тренажерами и станками для обучения сварщиков и плиточников.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

Сайт "Сегодня" также разбирался в работе украинских предприятий. Подробнее читайте в статье: "Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели".

В апреле в Белой Церкви Киевской области открыли первый в Украине завод по производству электрофурнитуры. Подробнее смотрите в сюжете:

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