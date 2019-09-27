Что позволит согласовать новую программу МВФ: Маркарова раскрыла план

По словам министра, переговоры будут продолжаться в течение нескольких недель

/ Фото: AFP

План действий правительства, который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования (extended fund facility, EFF).

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает в пятницу, 27 сентября, пресс-служба министерства.

По ее словам, переговорный процесс идет конструктивно и уже через две недели пребывания миссии МВФ в Киеве удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать.

Министр добавила, что переговоры для достижения так называемого staff level agreement (договоренности на экспертном уровне) будут продолжаться в течение следующих нескольких недель.

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"Поддержание макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста – одна из ключевых задач, на которой сосредотачивается Минфин в своей работе. Мы проводим взвешенную фискальную политику, обеспечиваем приемлемый уровень дефицита бюджета, снижаем долю долга к ВВП, а также работаем над повышением эффективности расходов, в частности, на образование и медицину, и над адресностью социальной поддержки", – сообщила Маркарова.

Глава Минфина добавила, что в Плане действий правительства указаны конкретные пути воплощения этих приоритетов.

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"Уверена, наличие такого плана, а также своевременное принятие сбалансированного бюджета даст украинскому бизнесу и нашим международным партнерам возможность убедиться в твердости наших намерений и позволит быстрее достичь договоренности", – заключила она.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября, а сегодня обнародовала итоговое заявление. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. В фонде отметили, что ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций.

Напомним, что текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

О визите миссии фонда в мае смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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