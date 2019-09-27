Украина ждет от МВФ новых рекомендаций – Гончарук

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Украина продолжит консультации с представителями Международного валютного фонда (МВФ), миссия которого завершила работу в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, Украина и эксперты фонда обсуждали трехлетнюю программу в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

"Это были две недели насыщенных, тяжелых и важных консультаций. Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ – переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой трехлетней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Официально в миссии МВФ уже сообщили, что дискуссии о новой программе продолжатся. Подтвердил это и украинский премьер.

Реклама

"В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement – рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", – отметил Гончарук.

Несмотря на то, что МВФ считает недостаточными темпы роста ВВП Украины, по словам Гончарука, глава миссии Рон ван Роден дал положительную оценку уже достигнутым показателям.

В тренде Фактор сезонности: гривня выросла вопреки закономерностям

"Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста. Однако впереди нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику. <...> Обеспечение независимости Национального банка и защиту финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркетом для наших международных партнеров", – объяснил глава правительства.

Напомним, накануне отъезда мисссии МВФ, 26 сентября, СМИ сообщили, что миссия МВФ не будет рекомендовать новую программукредитования для Украины. Анонимные источники отмечали, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

По данным СМИ, Киев и МВФ вели переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF. При этом министр финансов Оксана Маркарова также заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала ни с чем. Тогда представители фонда решили дождаться результатов парламентских выборов в Украине и назначения нового Кабинета министров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама