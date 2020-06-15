Что в Минсоцполитике думают о повышении пенсионного возраста накануне реформы

Легализация занятости в Украине может стать альтернативой повышения пенсионного возраста

В рамках пенсионной реформы правительство не планирует повышать пенсионный возраст. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина".

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", – сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.

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На вопрос, каким тогда пути сокращения дефицита Пенсионного фонда рассматриваются, она отметила, что, прежде всего, легализация занятости.

"Не может быть так, когда в стране миллионы людей получают зарплаты в конвертах, лишая, в первую очередь себя нормального пенсионного обеспечения, и создавая скрытые долги для будущих поколений. Поэтому нам нужно научиться быть осознанными и ответственными", – заявила Лазебная.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине инициируют автоматическое назначение пенсии по возрасту и внедрение учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Напомним, при подготовке нового Трудового кодекса была предусмотрена возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая, в частности, должна защитить от "манипуляций" работодателя и снизить бюрократические проявления.

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Как известно, зимой 2020 года прошла кампания по легализации труда. Инспекторы Государственной службы труда проверили 184 319 предприятий и обнаружили 315 субъектов, которые вели хозяйственную деятельность без государственной регистрации и использовали нелегальный труд.

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