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Милованов рассказал, что сделают с "рабовладельцами": подробности инспекционной кампании Гоструда

18 февраля, 13:07

Кабмин хочет вывести рынок труда из тени

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Инспекторы Государственной службы труда проверили 184 319 предприятий и обнаружили 315 субъектов, которые вели хозяйственную деятельность без государственной регистрации и использовали нелегальный труд. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены. Это ли не рабство?", – написал министр в Facebook.

Он пояснил, что после визита к таким предпринимателям инспекторов, работодатели массово начали отправлять в налоговую сообщение об оформлении трудовых отношений. Таким образом, на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тысяч человек.

"Очень крутой результат", – отметил Милованов.

И добавил, что пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой".

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"Это риск – для работника остаться без денег и компенсаций (при травме, например), а для работодателя – получить штраф до 141 тыс. гривен", – отметил министр.

Он написал, что сейчас идет инспекционная кампания – когда инспекторы уже не разъясняют, а штрафуют тех, кто не упорядочил трудовые отношения с наемными работниками.

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Фото: ijeab/Freepik

"Дальше – рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта", – подчеркнул министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о промежуточных результатах информационной и инспекционной кампаний, направленных на защиту интересов работников, которые вынуждены работать нелегально.

По словам главы Кабмина, разработано специальное мобильное приложение, которым можно будет пользоваться при проверках и в котором будет полная информация о субъекте хозяйствования. Также различные органы смогут более эффективно обмениваться информацией с помощью данного приложения.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин хочет создать за 10 лет один миллион новых рабочих мест.

При этом в 2020 году размер реальной зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

А президент Владимир Зеленский полагает, что скоро в Украине удастся остановить трудовую миграцию, в результате чего украинцы не будут уезжать на заработки, поскольку зарплаты в Украине увеличатся до почти уровня Польши.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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