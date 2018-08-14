Что значит визит миссии МВФ для Украины: в Минфине дали объяснение

Сегодня, 09:30

Власти Украины настроены обсудить и нынешнюю, и будущие программы Фонда

Фото: Getty
Фото: Getty

Визит миссии МВФ, которая посетит Киев с 6 по 19 сентября, подтверждает успешное продвижение работы Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, передает пресс-служба Минфина.

"Без сомнения, приезд новой полной миссии Фонда после долгого перерыва является свидетельством хорошего диалога по многим вопросам, включая обеспечение устойчивой бюджетной политики, удержание дефицита в рамках утвержденного бюджета, борьбы с коррупцией и другим", – отметила Маркарова.

Как подчеркнула и.о. министра, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

Кроме того, Министерство финансов уверено в продолжении конструктивного сотрудничества с МВФ в вопросах поддержки экономических реформ.

"Положительные результаты, над достижением которых Министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволит не только пополнить резервы НБУ, но и откроет путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка (800 млн долл) и макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро", – отметила Маркарова.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша –  соблюдение предельного дефицита госбюджета.
Украина, Минфин, МВФ, миссия МВФ, EFF, Маркарова

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"Сегодня"

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