Цифровизация госсервисов: какие преимущества получат украинцы

Быстрее, дешевле и без взяток – такие преимущества в получении административных услуг смогут иметь украинцы после перевода их в электронный вид. Причем полностью цифровизировать госсервисы в нашей стране хотят за 3-4 года, а не за несколько десятилетий, как в Эстонии – чей опыт заимствует Украины.

В Украине эксперты Академии электронного управления Эстонии развивают систему обмена данными, к которой подключены госучреждения. Прежде всего речь идет о "Трембите" – адаптированной эстонской системе обмена информацией через интернет "X-ROAD".

В Украине к "Трембите" уже подсоединены около двух десятков государственных структур, на очереди – еще полсотни.

"Подключение ключевых организаций должно быть произведено в ближайшее время – я думаю, что это возможно сделать за год", – считает Юрий Копытин, ведущий IT-эксперт по системе "Трембита", проект EGOV4UKRAINE.

Чем больше таких подключенных учреждений – тем больше справок и разрешений можно будет получать в Украине в электронном виде.

"Украинские граждане получат быстрое и практичное предоставление услуг, вам не нужно будет стоять в очередях, ехать на автобусе или маршрутке", – говорит Рагнар Саас, основатель сети стартап-центров LIFT99.

Как показывает эстонский пример – заказанные в электронном виде услуги стоят дешевле. Ведь не нужно дополнительно оплачивать "бумажную" работу чиновников.

"Если нужно получить новое водительское удостоверение, и делаете вы это в электронном виде – то платите только 20 евро, а если все происходит в офисе – это обойдется в 25 евро", – говорит Анетт Нюма, спикер центра "E-ESTONIA".

Как выяснили "Сегодня", эстонским опытом цифровизации интересуются гораздо больше стран, чем решают внедрить у себя.

"Были и такие случаи, что люди пришли сюда – увидели как это работает и стали думать: А как же я тогда, что со мной будет, смогу ли я взять взятку?" – .говорит Ану Вахтра‑Хеллат, менеджер по коммуникациям Академии электронного управления.

Украина процесс перевода услуг в электронный вид запустила – но не будет ли попыток саботажа некоторых органов власти?

"У меня статус вице-премьера, я хочу напомнить. И если будут какие-то "вопросы", то мы будем перезагружать этот орган", – заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Не должны помешать реализации планов ни недостаток государственного финансирования, ни нехватка кадров – утверждает чиновник и обещает – через полгода эстонцы сами будут приезжать изучать украинский опыт "Государства в смартфоне".

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале лета Украина начала работу над проектом "Государство в смартфоне" при помощи Эстонии. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров занимается этим проектом. Он отмечал, что эстонский опыт может избавить Украину от чудовищной бюрократии, а хождения по кабинетам за справками уйдет в историю.

Так недавно в Минцифры рассказали, когда заработают е-права и техпаспорта. Первый заместитель главы ведомства Алексей Выскуб отмечает, что с помощью программы люди смогут проверить подлинность документов друг друга.

Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику. Ранее Михаил Федоров встречался в Киеве с представителями ЕС и донес до них идею "Государства в смартфоне".

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