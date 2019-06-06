"Государство в смартфоне": у Зеленского начали работу над проектом при помощи Эстонии

Эстонский опыт может избавить Украину от чудовищной бюрократии, а хождения по кабинетом за справками уйдет в историю

Михаил Федоров. Фото: president.gov.ua

Пока команда Зеленского запускает онлайн-проект "правительство в смартфоне", на следующей неделе украинская сторона начнет обсуждения с эстонскими коллегами проекта концепции "Государство в смартфоне". Об этом заявил советник президента Украины Михаил Федоров после встречи с представителями Академии электронного управления Эстонии, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, сегодня в рамках разработки концепции была проведена первая встреча с эстонской стороной. Он отметила, что эстонская Академия электронного управления как раз занимается цифровой трансформацией государственного управления.

"Сегодня Академия, по сути, является всемирным центром консалтинга, который предоставил экспертную или проектную помощь более 50 странам мира. Поэтому очень важно, что Эстония уже сегодня является надежным партнером Украины в сфере развития е-правительства и планирует дальнейшее расширение экспертной и технической помощи во внедрении системы обмена данными "Трембита" и модернизации реестров", – сказал Федоров.

Он отметил, что следующая экспертная встреча пройдет в Таллинне, где эстонские эксперты представят рекомендации к проекту "Государство в смартфоне". Советник президент пояснил, что одним из важнейших направлений концепции, которая обсуждалась с экспертами, является развитие электронной идентификации в Украине.

"Мы стремимся быстро обеспечить граждан надежными, удобными и безопасными средствами электронной идентификации. Именно это поможет украинцам в ближайшем будущем не ходить к чиновникам за разрешениями и справками, оформлением социальной помощи, регистрации бизнеса и т.д., а получать эти услуги, не выходя из дома или офиса", – подчеркнул Федоров.

В свою очередь первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб отметил, что сегодня гражданам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования является очень низким. Среди причин – нехватка соответствующих навыков, сложные зарегулированные процедуры, отсутствие доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов, устаревшие технологии.

Он отметил, что до конца 2019 года украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг, но их преимущества украинцы почувствуют лишь при условии успешного развития е-идентификации.

Напомним, недавно команда Зеленского запустила платформу LIFT. В конце мая президент Украины во время своего выступления на iForum анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне".

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