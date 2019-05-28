Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Данилюк озвучил позицию команды Зеленского по дефолту

28 мая, 19:57

Секретарь СНБО подвел итоги переговоров президента с миссией МВФ

Фото: Официальный сайт президента Украины

Команда президента Владимира Зеленского даже не рассматривает вопрос объявления дефолта Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк по итогам главы государства с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

"Позиция государства состоит в том, чтобы защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам – это дорога в никуда. Это дорога, которая подрывает доверие в государство, которая сразу будет приводить к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Потому такие решения даже не рассматриваются", – сказал Данилюк.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.


В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что Украине необходимо продолжить сотрудничество с МВФ, а объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность.

Встреча команды Зеленского с представителями МВФ прошла 28 мая. По словам Данилюка, президент не говорил о получении следующего транша в рамках действующей программы stand-by. По его словам, стороны обсуждали "конкретно вопросы сотрудничества". Он также добавил, что текущая программа объемом 3,9 млрд долларов остается в силе.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дефолт, Зеленский, Данилюк, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " Данилюк озвучил позицию команды Зеленского по дефолту". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Народный фронт" ожидает от президента экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ

Сегодня, 12:02

Власти должны профессиональными решениями предотвращать банкротство страны, а не провоцировать дефолтные состояния

Бизнес предостерег Украину от объявления дефолта

Сегодня, 10:27

Властям страны следует продолжать сотрудничество с МВФ, подчеркнули в ЕБА

Яценюк: Дефолт – это клиническая смерть экономики

Вчера, 17:40

Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, кроме программы с Международным валютным фондом, нет

"Худшее позади": Порошенко заверил, что Украина избежала дефолта

11 января, 09:41

Президент напомнил, с какими вызовами пришлось столнуться экономике страны

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Нардепа расстреляли на глазах у всех: что произошло

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь