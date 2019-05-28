Данилюк озвучил позицию команды Зеленского по дефолту

Секретарь СНБО подвел итоги переговоров президента с миссией МВФ

Фото: Официальный сайт президента Украины

Команда президента Владимира Зеленского даже не рассматривает вопрос объявления дефолта Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк по итогам главы государства с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ).

"Позиция государства состоит в том, чтобы защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам – это дорога в никуда. Это дорога, которая подрывает доверие в государство, которая сразу будет приводить к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Потому такие решения даже не рассматриваются", – сказал Данилюк.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что Украине необходимо продолжить сотрудничество с МВФ, а объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность.

Встреча команды Зеленского с представителями МВФ прошла 28 мая. По словам Данилюка, президент не говорил о получении следующего транша в рамках действующей программы stand-by. По его словам, стороны обсуждали "конкретно вопросы сотрудничества". Он также добавил, что текущая программа объемом 3,9 млрд долларов остается в силе.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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