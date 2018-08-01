Дефицит госбюджета составляет 10 миллиардов грн: откуда возьмут деньги на выплату пенсий

Сегодня, 07:18

Средства изыщут за счет ряда статей, но могут и включить печатный станок

Выплаты. Эксперты считают, что в сбоях в работе Пенсионного фонда виноват человеческий фактор
Выплаты. Эксперты считают, что в сбоях в работе Пенсионного фонда виноват человеческий фактор

Традиционная для лета стабильность в экономике Украины оказалась в этом году нарушенной. Давно не наблюдавшиеся задержки с выплатой пенсий совпали с ростом курса доллара, увеличилась, пусть и ненамного, задолженность по зарплатам. Масла в огонь подлило Госказначейство, сообщив о дефиците доходов бюджета в первом полугодии почти в 10 млрд грн. "Сегодня" выяснила, с чем связаны "негаразды" и что ждет страну до конца года.

Статистика

Судя по подсчетам Госслужбы статистики, особо беспокоиться ни властям, ни народу нечего. По итогам полугодия почти все важные показатели в плюсе. Промпроизводство выросло на 2,6%, реальные зарплаты — на 11,1%, экспорт — на 12,8%, розничная торговля — на 6,1%, это больше, чем за первое полугодие 2017 г. Данных по ВВП за полгода пока нет, но, по оценке Нацбанка, он увеличился на 3,4% (год назад — на 2%).

Однако, по информации Госказначейства, доходы бюджета за 6 месяцев оказались меньше плана на 9,78 млрд грн, хотя год назад план по доходам был перевыполнен на 29 млрд грн. Недобор повлек за собой кратковременную задержку с выплатой пенсий, на фоне которой более чем на 50 коп. за неделю подорожал доллар, курс которого вплотную продошел к 27 грн/$. Хуже стали платить и зарплаты — долг по ним вырос в июне до 1,566 млрд грн (+6%), впервые за полгода превысив показатель декабря 2017 г. (тогда было 1,457 млрд грн, а в феврале 2018 г. задолженность сократилась до 0,87 млрд грн).

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Эксперты

Экономисты утверждают, что доходы бюджета сократились из-за уменьшения поступлений по двум главным статьям доходов: от недопоступления НДС, прежде всего со стороны малого и среднего бизнеса, и недобора таможенных платежей.

"Проблемы со сборами на таможне начались еще в апреле-мае, когда стал дешеветь доллар, ведь их взимают в валюте, — говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Среднегодовой курс доллара, напомню, был заложен в госбюджете 29,3 грн/$, а по факту получилось 25,9 грн/$, что сразу же сказалось на поступлениях. Не исключаю и возрождения теневых схем, так как объемы импорта в деньгах выросли за шесть месяцев на 15%, а доходы бюджета упали на 4,5%. Чтобы спасти ситуацию, Нацбанк досрочно перечислил в бюджет всю годовую прибыль — 38 млрд грн, но и это не помогло".

По мнению Охрименко, именно недостатком денег можно объяснить задержки с выплатой пенсий, вызвавшие резонанс в обществе.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин более оптимистичен: по его мнению, в сбое с выплатами виноваты в Пенсфонде.

"Расследование не закончено, но, скорее всего, виноват окажется какой-нибудь специалист Пенсфонда, неправильно рассчитавший сумму дотации из госбюджета, — считает Пендзин. — Недопоступления в 10 млрд грн за полгода — это всего 2,5% доходов казны. Учитывая то, какой общественный резонанс вызвала даже небольшая задержка с выплатами, вряд ли в Госказначействе не нашлось бы 3 млрд грн, которых не хватило в июле на своевременную выплату пенсий".

Ситуацию с курсом доллара и НДС Пендзин тоже считает причинами недовыполнения доходов госбюджета.

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Прогнозы на будущее: дорогой доллар и инфляция 15%

Эксперты по-разному прогнозируют экономическую ситуацию до конца года, одинаков лишь прогноз по курсу доллара.

"Кабмин откорректировал для текущих расчетов поступлений среднегодовой курс до 27,5 грн/$ (было 29,3 грн/$), это значит, что с сентября курс начнет расти и дойдет в декабре до 28,5 и выше, — говорит Пендзин. — В то же время и. о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что секвестра бюджета, то есть сокращения расходов по защищенным статьям — зарплатам бюджетникам, дотаций Пенсфонду, не будет. Возможный недобор доходов компенсируют недофинансированием незащищенных статей — это строительство и ремонт дорог, дотации сельхозпроизводителям".

Неполучение транша от МВФ в планируемые сроки не позволило Украине разместить на внешнем рынке новый выпуск гособязательств (ценные бумаги) под небольшой процент. Но Пендзин считает, что шансы принять нужные законы и получить транш до конца года сохраняются, что разморозит и другие зарубежные заимствования. Охрименко согласен с прогнозом роста курса доллара выше 28 грн до конца года, что даст увеличение доходов госбюджета в гривнях. Но он утверждает, что этого все равно не хватит для запланированного властями повышения соцстандартов и роста минзарплаты до 4100 грн.

"Будет включен печатный станок, что означает стремительный рост инфляции — вдвое больше, чем в первом полугодии, или до 15% за год, — сказал нам Охрименко. — А вот транш МВФ в этом году мы вряд ли получим, препятствием станет нежелание властей повышать стоимость газа для населения на 60%, как того требует МВФ".
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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