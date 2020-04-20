Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера

Климат по всему миру стремительно меняется – в Антарктиде стало больше островов, в Беларуси – меньше картофельных гектаров... Не миновала эта тенденция и Украину. Недавно Киев накрыла настоящая пылевая буря. Такого не было несколько десятилетий. Ветер поднял в воздух пересушенный слой почвы. В Гидрометцентре заверили, что серьезной угрозы для людей эта пыль не представляет, если носить и так обязательные во время карантина маски.

Опасность в другом – водоносные запасы страны сокращаются. Уровень воды в реках, влаги в лесах и болотах упал на метр-полтора. Сейчас на каждого украинца приходится тысяча кубометров запасов воды, и каждый использует примерно по 200 литров в сутки. Украинцы – мировые лидеры по потреблению водных ресурсов. Говорят, летом может оказаться так, что мы откроем кран, а там – ни капли. Другой вариант – воду могут давать по часам. А на осень возможные сценарии – еще хуже. Так ли все катастрофично, разбирались новости "Сегодня".

В Госагентстве водных ресурсов Украины уже заявили, что в Украине в этом году впервые массово ограничат использование воды. Первое, что приходит в голову, когда слышишь о таких ограничениях – вода только в определенное время, но это не совсем так.

"Это не связано с подачей воды. Это связано с определенными ограничительными мерами", – говорит и.о. главы госагентства Михаил Хорев.

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То есть паниковать не следует. Ведь существует золотое правило – сначала человек, потом растение. Пока что запасов питьевой воды в стране хватает. Но первыми ее нехватку ощутят аграрии.

"У каждого водопользователя есть разрешение на специальное использование. Там есть лимиты забора воды. Мы просто говорим, что на такой-то период ваш лимит уменьшен. И вы, соотвественно, имеете право забирать только ограниченное количество воды", – объясняет Хорев.

Речь идет об орошении – подведении воды к полям, где не хватает влаги. В стране, кстати, стремительно растет количество регионов, где без орошения агробизнес вести невозможно. А превратиться в пустыню, например, рискует Херсонская область.

"Мы имеем засушливый регион, зона рискованного земледелия, поэтому без воды земледелие однозначно здесь невозможно", – говорит начальник бассейнового управления нижнего Днепра Игорь Андриенко.

Херсонские аграрии заполняют оросительные системы не из рек, а из искусственных водоемов, точнее – из Каховского водохранилища. Если бы его не построили еще в советские времена, Херсонская область осталась бы без каналов, и одновременно без людей, которые сейчас там живут. Потому что это была бы пустыня. Но теперь из-за аномально теплой зимы и отсутствия осадков выбора может не остаться.

"В данный момент проблема в стране есть такая, – мы имели в этом году очень засушливую зиму. Очень засушливую осень, и сейчас весной практически не выпадает никаких осадков. Где‑то маленький дождик... Этого недостаточно, чтобы насытить почву, которая и так за время зимы была абсолютно высушена", – говорит Андриенко.

"Коллеги из украинского гидрометеорологического центра не могут привести нам аналогии за последние 120 лет, чтобы была похожая на этот осенне-зимний период ситуация", – добавляет Хорев.

Поэтому теперь аграриям придется затянуть пояса, ведь такого количества воды для полива как раньше уже не будет. Соответственно, не будет и рекордного урожая.

"Чтобы было понятно, какой сейчас уровень воды в Каховском водохранилище – это хорошо видно по трубам водозабора. Горизонт воды, который поднимается, на полметра он еще поднимется. Но то потом будет...", – говорит начальник эксплуатационного участка Михаил Губа.

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А пока уровень воды в Днепре оставляет желать лучшего. Главная артерия страны стремительно высыхает, что уж говорить про меньшие реки, например, Рось или Сулу. Там ситуация вопиющая, ведь осенью не хватило дождей, а зимой – снега.

"Недостаток осадков приводит к тому, что мелеют реки, озера, понижается уровень грунтовых вод. Все это отражается и на хозяйстве. И эта нехватка осадков, которую мы сейчас видим, – это общая тенденция, она уже существенно ощущается в засушливых регионах Украины", – говорит эколог Александр Соколенко.

Впрочем, проблемы проявляются и в тех областях, которые раньше не считались засушливыми. Например, в Волынской области катастрофически высыхают Шацкие озера. Экологи уверены, что если погодные условия кардинально не изменятся, Полесье по климату превратится в Херсонскую область. И ждать долго не придется. Изменения уже отразились на урожайности.

"У нас температура идет выше нормы – это первое. Осадков выпадает значительно меньше – это второе. Мы видим, что изменения идут кардинальные. Те растения, которые были нам присущи, плохо приживаются, плохо развиваются. Зато те, что были на Херсонщине, теперь у нас. Хорошо ведут себя баклажаны, арбузы. Даже на Свитязе люди выращивают арбузы", – говорит начальница метеорологической станции "Свитязь" Руслана Вильнер.

"Начало резко мелеть озеро Свитязь. Это, можно сказать, единое озеро, которое имеет очень большую мелководную зону, и по нему видно, что мелеют наши озера. В связи с этим озеро отступило от берега на метров сто. И начали искать причины, конечно, и возможности как-то прекратить это обмеление озера. Хотя 90% – это глобальное потепление", – добавляет и.о. начальника регионального офиса водных ресурсов Волынской области Ростислав Кравчук.

"Помню, что порядка 10 лет назад, наоборот, была проблема избытка воды и ее отвода. Подтапливались усадьбы, дома, хозяйственные постройки. А последние три-пять лет уже в обратном направлении проблема возникла – как сохранить эту воду", – говорит начальник Ратовского управления водного хозяйства Михаил Тимощук.

Пересыхают тем временем не только реки и озера, но и колодцы. Правда, проблем с питьевой водой пока что все же не возникает. Но экологи все равно бьют тревогу – из-за глобального потепления, по пессимистичным прогнозам, через 20 лет степь дойдет до Киева. А за 50 лет главная речка Украины – Днепр – обмелеет вдвое.

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