Пылевая буря в Киеве и областях: какие последствия вызвал ураган

Масштабные ДТП, обрушение на мосту в Киеве и ухудшение ситуации в Чернобыле

Пандемия, пожар в радиоактивных лесах Чернобыля, а вчера к ним присоединилась еще и песчаная буря. Стихийное бедствие вдруг налетело на столицу и несколько областей. Какие последствия вызвал ураган?

Тьма накрыла украинскую столицу. Пылевая буря, шквальный ветер и плохая видимость на дорогах спровоцировали немало проблем. В сети выкладывают кадры с облаками пыли над жилыми массивами. Из-за пыли в воздухе было не видно домов. А в полях и вдоль трасс песок стоял стеной.

В 50 километрах от столицы на трассе Киев-Ягодин пылевая буря вызвала масштабное ДТП с участием шести автомобилей, четыре человека погибли, остальные травмированы. На месте работали спасатели.

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Из-за шквала в Киеве обрушились конструкции недостроенного Подольско-Воскресенского моста. От пылевой бури пострадали Черниговская и Житомирская области.

"Просьба к участникам дорожного движения: быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути – остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", – из заявления Патрульной полиции Украины.

Из-за непогоды возобновились пожары в Чернобыльской зоне.

"В следствие шквальних порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки и появились новые три очага горения, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера", – заявил Владимир Демчук, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины.

Чрезвычайники успокаивают, угрозы таким критическим объектам, как "Укрытие", в зоне отчуждения нет. Сейчас идет локализация участков в четырех лесничествах. Пожарные заливают пни, что тлеют, поваленные сухие деревья и торфяники. Радиационный фон в столице и области в норме.

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А уже сегодня Киев задыхается. Новости "Сегодня" выяснили, откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице. Версий – несколько, однако, эксперты сходятся во мнении, что сильное загрязнение воздуха произошло одновременно по нескольким причинам.

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