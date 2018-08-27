Дефолт – это спутник долгов: экс-министр финансов оценил внешние обязательства Украины

Риск дефолта, о существовании которого предупредили украинцев в правительстве, всегда является спутником госдолга. Такое мнение выразил экс-министр финансов, народный депутат Украины Виктор Пинзеник в интервью LB.ua.

"Риск дефолта всегда является спутником долгов. Вот как только вы одолжили у кого гривню, возникает угроза, что вы ее не вернете. Так и в стране. Есть ли причины для волнений именно сейчас? Конечно, есть. Период сложный, война, устаревшие экономические проблемы. Мы отошли от очень серьезных проблем 2015 года, но недалеко. Ситуация осложняется тем, что мы задолжали уже не десятки миллиардов, как было 10 лет назад, а триллионы. Во избежание неприятностей здесь нас ждет большой пакет непростых решений", – отметил Пинзеник.

Он напомнил, что проблема долгов в Украине остается очень острой, а потому крайне важно продолжатьь сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Одна из больших проблем – сотрудничество с МВФ. Почему это важно? Потому что у нас есть дисбаланс во внешних платежах. У нас импорт вновь начал превышать экспорт. В прошлом году почти 3 млрд долларов "минус". Это значит, что стабильный источник снабжения долларов меньше, чем их расходования. В этом году дисбаланс усиливается.Есть большие внешние долги, рефинансировать которые нам самим очень трудно. И именно здесь МВФ очень важен, потому что других кредиторов пока нет, а точнее они появляются только при условии сотрудничества с МВФ. Ибо это сотрудничество нанизываются другие элементы поддержки, открываются возможности выхода на внешние рынки", – пояснил Пинзеник.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что невыплата внешних долгов грозит Украине дефолтом:

Как сообщалось, 22 августа Кабмин принял стратегию управления государственным долгом Украины, которая предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП. Как сообщали в Минфине, уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

Дело в том, что Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований.

Ранее СМИ сообщили, что в сентябре Украина попросит МВФ о новой программе. По данным источников, чтобы не прерывать сотрудничество с кредитором, Киев хочет, чтобы новая программа финансирования заработала сразу по окончании действующей, срок которой истекает в марте 2019 года.