Украина попросит МВФ о новой программе – СМИ

Сегодня, 09:47

Источники раскрыли ключевую тему переговоров с ревизорами Фонда

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина ждет миссию МВФ в сентябре и намерена предложить Международному валютному фонду (МВФ) проект новой программы финансовой помощи. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что программа будет рассчитана на три года, а ее объем может составить до 10 млрд долларов. О

"Украина намерена предложить МВФ предоставить новую программу расширенного кредитования на три года. Чтобы не прерывать сотрудничество с кредитором, Киев хочет, чтобы она заработала сразу по окончании действующей, срок которой истекает в марте 2019 года", – сообщает агентство.

Ожидается, что инициатива станет ключевым предметом переговоров во время визита миссии МВФ в Киев с 9 по 16 сентября.

При этом Киев также рассматривает и возможное продление действующей программы еще на год, отмечает агентство.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) уверены, что очередной транш МВФ Киев сможет получить уже осеньюПо мнению заместителя председателя НБУ Олега Чурия, несмотря на то, что миссия МВФ будет технической, ее приезд в Украину – это сигнал о начале процесса.

Ранее политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ. Эксперт допускает, что рост цены на газ для населения может оказаться меньше запланированных ранее 60%.

При этом Министерстве финансов признали, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. 

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уточняла, что изменение цен на газ для населения является критически важным для завершения пересмотра программы. Другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.
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