Украина попросит МВФ о новой программе – СМИ

Украина ждет миссию МВФ в сентябре и намерена предложить Международному валютному фонду (МВФ) проект новой программы финансовой помощи. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что программа будет рассчитана на три года, а ее объем может составить до 10 млрд долларов. О

"Украина намерена предложить МВФ предоставить новую программу расширенного кредитования на три года. Чтобы не прерывать сотрудничество с кредитором, Киев хочет, чтобы она заработала сразу по окончании действующей, срок которой истекает в марте 2019 года", – сообщает агентство.

Ожидается, что инициатива станет ключевым предметом переговоров во время визита миссии МВФ в Киев с 9 по 16 сентября.

При этом Киев также рассматривает и возможное продление действующей программы еще на год, отмечает агентство.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) уверены, что очередной транш МВФ Киев сможет получить уже осенью. По мнению заместителя председателя НБУ Олега Чурия, несмотря на то, что миссия МВФ будет технической, ее приезд в Украину – это сигнал о начале процесса.

Ранее политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ. Эксперт допускает, что рост цены на газ для населения может оказаться меньше запланированных ранее 60%.

При этом Министерстве финансов признали, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уточняла, что изменение цен на газ для населения является критически важным для завершения пересмотра программы. Другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.