Остался год-полтора: Украине грозит деиндустриализация – чем это чревато

На днях Госслужба статистики откорректировала данные о снижении промышленного производства в Украине: по новым подсчетам получилось, что промпроизводство упало в 2019 году по сравнению с 2018 годом всего на 0,5%, а не 1,8%. Сайт "Сегодня" разобрался, почему произошло такое "улучшение", что нужно, дабы производство пошло в рост, и как оно влияет на уровень жизни рядового украинца.

Почему поменялись цифры

Как видно из разъяснения Госстатистики, в нынешнем году для расчетов они ввели новый базисный год, с которым происходит сравнение. Поэтому цифры изменились в лучшую сторону.

"Начиная с данных за январь 2020, Госстат осуществляет расчеты индексов, исходя из базисного 2016 года. То есть 2016 год определен новым эталонным годом (2016 = 100%). Такой переход предусмотрен Программой развития государственной статистики до 2023 года, утвержденной постановлением КМУ от 27 февраля 2019 г. № 222. Такие просмотры эталонного/базисного года, последним из которых был 2010 год, Госстат проводит периодически, как это предусмотрено международными стандартами для обеспечения сопоставимости статистических показателей", – сказано в разъяснении Госслужбы статистики.

Поясним на примере. Допустим, в 2010 году в Украине было выплавлено 20 млн тонн стали, в 2016-м – 19,5 млн тонн, а в 2019-м – 19 млн тонн. По сравнению с 2010-м годом, падение производства стали в 2019 году составило 5%, а по сравнению с 2016-м – всего 2,6%.

То есть в тоннах стали выплавлено на столько же меньше, как и раньше, но, если взять за базу сравнения 2016 год, то в процентах падение выглядит не таким большим, а то и сменяется ростом.

Так, при новой базе сравнения промпроизводство падало уже всего пять месяцев, а не девять, как при старой базе сравнения.

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Где рост, где падение

Если рассмотреть ключевые отрасли промышленности, то видно, что их доля (удельный вес) в общих показателях за пять лет существенно изменилась. Так, если добыча нефти и газа давала в 2016 году 4,6%, то в 2019-м уже 13,1%, доля пищепрома выросла с 16,2% до 18,5%, готовых металлических изделий – с 10,8% до 12,8%. А вот доля добычи угля упала с 8,3% до 3,1%, руды – с 12,3% до 9,1%, производства кокса – с 2,5% до 0,8%, машиностроения – с 14,1% до 9%. В итоге средняя цифра падения промпроизводства за год оказалась на 0,5% меньше (при сравнении с 2010 годом, а не с 2016-м, было падение 1,8%).

Что говорят эксперты

Экономисты не видят разницы, кроме арифметической, от расчетов по новой методике.

"У нас идет физическое падение объемов производства, поэтому не имеет значения, какую цифру падения назвал Госстат, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Главное, что тренд развития главной отрасли экономики направлен вниз, а не верх. А должно быть наоборот. И задача властей – добиться перелома, если Украина не хочет превратиться в "банановую республику", сырьевой придаток развитых стран".

Олег Пендзин отметил, что падение касается не только добывающих отраслей, но и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, например, машиностроения.

"Главным фактором падения промпроизводства стало необоснованное укрепление гривни, из-за чего наши товары на мировом рынке стали менее конкурентосопособными, – уверен Пендзин. – Нацбанк держит высокую учетную ставку, хотя и снизил ее за неполные 4 месяца с 13,5% до 11%, дабы удешевить кредиты, но этого мало. Регулятор недостаточно выкупал на межбанке валюту, которая заходила от нерезидентов на покупку государственных ценных бумаг, безосновательно усиливая гривню. В итоге доходы бюджета уже два месяца не выполнялись, недопоступление составило около 17 млрд грн. Можно констатировать, что Нацбанк не только не выполняет одну из своих основных функций – способствовать соблюдению устойчивых темпов роста экономики – но его действия приводят к обратному эффекту".

С Пендзиным согласен и вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский.

"Проблемы в украинской промышленности начались еще в четвертом квартале 2018 года, когда впервые с 2015 года объемы промышленного производства ушли в "красную зону". Данные Госслужбы статистики говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики. Максимальное падение зафиксировано в машиностроении – минус 14,5%. На фоне этого, декларации ушедшего в отставку Кабмина о 40% росте за 5 лет останутся благими намерениями", – отметил Скаршевский. В тренде Макс Нефьодов рассказал о необычной контрабанде

Что говорят власти

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства спад промышленности назвали системным явлением, которое требует "быстрых действий государства", и пообещали выделить на поддержку промышленности почти 90 млрд грн в течение трех лет. Тогда еще министр экономики Тимофей Милованов назвал главными факторами падения системную нехватку спроса на украинскую продукцию за рубежом и негативное влияние укрепления гривни на конкурентоспособность украинских производителей.

По словам Милованова, Минэкономики работало над подписанием меморандума с отраслью с изложенными первоочередными шагами, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности. То есть, занимается бумаготворчеством. Но 4 марта Кабмин, возглавляемый Алексеем Гончаруком, ушел в отставку и вопрос поддержки украинской промышленности со стороны государства, очевидно, поставлен на паузу.

Как деиндустриализация отразится на украинцах

Деиндустриализация экономики приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли, уверены эксперты. А падение ВВП – к инфляции и девальвации гривни.

"По данным Госстатистики, именно в промышленности, а не в агросекторе, сервисе или торговле, самые высокооплачиваемые рабочие места, – отметил Виктор Скаршевский. – Если продолжится сокращение производства, начнут закрываться заводы, окажется высвобожден значительный трудовой потенциал, прокормить который за счет пособий по безработице власти будут не в силах. А это чревато ростом социальной напряженности, массовыми протестами. Да, можно развивать агросектор, но на рынке земли столько людей не нужно. В итоге через 10 лет в Украине останутся около 20 млн человек, это в основном старики и дети, остальные эмигрируют, либо уедут на сезонные заработки с неквалифицированным или тяжелым физическим трудом".

Олег Пензин говорит, что деиндустриализация негативно скажется на всех сферах жизни украинцев: это и снижение грамотности населения – инженеры окажутся не нужны; и снижение качества образования и медицины – на обучение врачей и учителей и их зарплаты у государства не будет денег, так как, если исчезнет промышленность, то наполнять бюджет станет некому. И, наконец, постепенное обесценивание гривни и рост цен на товары первой необходимости.

"Конечно, эти факторы будут действовать постепенно, многие годы, но в итоге станут необратимыми", – резюмировал Пендзин.

Когда наступит точка невозврата

Олег Пендзин призывает власти заняться улучшением инвестиционного климата, так как собственных средств украинского бизнеса и помощи властей недостаточно.

"Инвестор – не спонсор, поэтому, вкладывая деньги в какой-то бизнес, он делает это для получения прибыли, – говорит Олег Пендзин. – Если в стране законы не защищают частную собственность, а налоги непомерные, как у нас, в такую страну инвестор не пойдет. Наоборот, он будет продавать у нас свою продукцию, произведенную в другой стране. Времени у властей Украины почти не осталось – через год-полтора будет пройдена точка невозврата и возродить украинскую промышленность уже станет невозможным. Мы превратимся в аграрную страну – сырьевой придаток Европы. Но очевидно, что в таком случае не приходится говорить о достижении в Украине европейского уровня жизни".

А вот Виктор Скаршевский пессимистичен.

"Ожидаемый мировой финансовый кризис может поставить крест на любых позитивных начинаниях наших властей. Ведь правительство маленькой сырьевой аграрной монополизированной украинской экономики может лишь слегка смягчить последствия кризиса, но, к сожалению, не предотвратить", – говорит Скаршевский.

Впрочем, по его словам, точка невозврата не пройдена, но времени на раскачку нет. И новозначенному Кабмину стоит сделать приоритетными именно вопросы господдержки промышленности.

О том, как сегодня власти сотрудничают с бизнесом, смотрите в сюжете:

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