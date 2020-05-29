Декларация председателя партии "Слуга народа": квартира, авто и права на песни нардепа Корниенко

В этой декларации не только ценная недвижимость, но и авторские права на песни

После старта кампании декларирования доходов о своих квартирах, земельном участке и авто сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом рассказали УНН со ссылкой на данные декларации, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Примечательно, что народный депутат подал ежегодную декларацию, указав в ней не только ценную недвижимость, но и авторские права на песни.

Так, Корниенко задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 4,4 млн гривен, принадлежащую его супруге. Как оказалось, жена народного депутата владеет квартирой и в Черкассах. Сам нардеп является собственником земельного участка в Киевской области. Также он владеет двумя автомобилями – Citroen C5 стоимостью более 950 тыс. гривен и автомобилем SEAT.

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Корниенко является обладателем авторских прав на песни группы "2Саша".

Кроме того, он задекларировал 42,8 тыс. гривен доходов по основному месту работы, а также 159,9 тыс. гривен по месту работы в управлении делами Аппарата Верховной Рады. Помимо этого, Корниенко получил почти 24 тыс. гривен материального блага при оплате расходов на участие в обучении от политической партии "Слуга народа".

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Народный избранник задекларировал 50 тыс. долларов наличными, при этом у его жены оказалось 20 тыс. долларов и полмиллиона гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжается кампания по декларированию имущественного состояния и доходов за 2019 год, и, как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, в столице в январе-апреле было подано 9192 декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме почти 11 млрд грн.

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Напомним, украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

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