Дело "Привата": в банке рассказали, что интересует МВФ

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

ПриватБанк является одним из главных вопросов для Международного валютного фонда (МВФ), чья миссия работала в сентябре в Киеве. Об этом сообщил глава правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью "НВ Бизнес".

"Один из главных вопросов – ПриватБанк. МВФ хочет убедиться, что деньги, которые они вкладывают в страну, используются эффективным образом, а не для выплаты олигархам. Сейчас обсуждается программа на несколько миллиардов долларов. Для спасения ПриватБанка государство вложило сопоставимую сумму – свыше 5 млрд долларов", – рассказал Крумханзл.

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Он рассказал, что встречался с представителями миссии МВФ, когда они были в Украине.

"Мы обсуждали стабильность банка и ликвидность. Они высоко ценят изменения в корпоративном управлении за последние полтора года, включая избрание нового наблюдательного совета, в который входят шесть независимых членов", – сказал Крумханзл.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу ПриватБанка. По мнению главы государства, которое он озвучил на пресс-марафоне, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение суда.

В сентябре пятый президент Украины Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что национализация ПриватБанка состоялась в интересах государства и 20 миллионов вкладчиков банка.

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