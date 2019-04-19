Денег от России не ждут: Fitch оценил кредитный рейтинг "Нафтогаза Украины"

В агентстве проанализировали положение украинской госкомпании

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое ранее дало прогноз по курсу гривни к доллару, подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Нафтогаза Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"Подтверждение отражает прочные связи "Нафтогаза" с единственным акционером – Украиной ("B-"/стабильный)", – сообщили в агентстве.

Таким образом, инвестиционный класс компании агентство определяет как "высокоспекулятивный". Однако "Нафтогаз" уже вышел из зоны существенного риска.

Fitch отмечает, что рейтинг также учитывает слабый профиль ликвидности "Нафтогаза", а также некоторую неопределенность, связанную с внутренними ценами на газ, анбандлингом и политическим риском.

При этом агентство консервативно не учитывает в своих оценках получение украинской компанией 2,8 млрд долларов от "Газпрома" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, поскольку сроки не определены.

Агентство указывает, что государство по-прежнему гарантирует значительную часть долга "Нафтогаза" – 30% валового долга компании на конец 2018 года, а финансовые показатели компании тщательно контролируются МВФ, основным кредитором Украины, который стимулирует правительство обеспечивать адекватное финансирование компании.

Что касается анбандлинга "Нафтогаза", ожидаемого в 2020 году, то Fitch не предполагает для НАК никаких доходов от транзита или какой-либо компенсации за разделенные активы. Еще одной причиной исключения транзитных доходов из оценки компании в будущем, на которое указывает агентство, – истечение срока действия контракта с "Газпромом". По мнению Fitch, после 2020 года "Нафтогаз" будет фокусироваться на внутреннем рынке: продажа и хранение газа, продажа нефтепродуктов и СПГ, а также добыча газа.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" озвучили шаги на случай остановки транзита из России. В частности, компания намерена возбудить против "Газпрома" правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.

Также "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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