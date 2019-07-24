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Депутатов "Слуги народа" будут учить в Киевской школе экономики

24 июля, 15:44

Президент KSE рассказал, чему обучат будущих нардепов

Фото: "Слуга народа" / Facebook
Фото: "Слуга народа" / Facebook.

Киевская школа экономики (KSE) проведет учебный курс для партии "Слуга народа", которая побеждает по результатам выборов Верховной Рады. Об этом сообщил почетный президент KSE, первый замглавы совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.

"Со следующей недели (с 29 июля. – Ред.) мы будет учить более 200 будущих народных депутатов тому, что им понадобится в ежедневной работе в парламенте. <...> Это будет однонедельный интенсив. В основе его методики – Гарвардский курс преподавания для взрослых", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, во время курса особое внимание будет уделяться политической стратегии, публичной политике, макроэкономике и бюджетному процессу, секторальности (в т.ч. обороне и децентрализации), законодательному процессу, soft-skills и стратегическим коммуникациям.

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Он добавил, что учебный курс построен на портфельном методе.

"Это означает, что после обучения каждый участник будет иметь собственный план развития, себя и государства. Они будут иметь портфолио, включающее ориентиры – от личной стратегии развития до предложений политики и законодательных норм. Школа с представителями партии "Слуга народа" разрабатывают для курса контентную составляющую. Контент закрепляться упражнениями, является системой стимуляций. При этом каждый день обучения будет свой тематический framework", – объяснил Милованов.

Он подчеркнул, что KSE не будет учить политиков "правильно думать" и не ставит цель переделать будущих нардепов. По словам Милованова, школа планирует лишь предоставить инструменты и очертить международные практики, которые помогут достигать целей в управлении государством.

Напомним, согласно последним результатам голосования на досрочных парламентских выборах, продолжает лидировать партия "Слуга народа". Это позволит политсиле сформировать в Раде однопартийное большинство. В связи с этим эксперты говорят о рисках для демократии в Украине, ведь одна партия сможет самостоятельно инициировать и проводить законопроекты.


Подробнее о ходе парламентских выборов и результатах гонки читайте в  онлайн-хронике "Сегодня" по выборам.

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Тег экономика, политика, депутаты, обучение, KSE, Тимофей Милованов, Милованов, слуга народа

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