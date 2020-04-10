Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников

Президент Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса, удалось сохранить часть важных расходов. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении к украинцам.

"Удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу "Новой украинской школы", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что "никаких сокращений не претерпят зарплаты учителей, стипендии студентам и расходы на научную деятельность".

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"Подчеркну, что некоторые расходы, к сожалению, действительно сокращаются, но только временно, и будут обязательно возвращены после преодоления коронавируса. Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47000 гривен", - заверил президент.

По его словам, эти ограничения касаются "судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка, Центральной избирательной комиссии и многих других чиновников".

"Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое. Все эти решения являются важными и действительно доказывают философию нового правительства – это правительство для людей. Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет", – добавил Зеленский.

Отдельно глава государства выразил уверенность в том, что "все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, оказавшихся в трудной ситуации".

"Уверен, что всем депутатам будет не безразлично", – резюмировал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский сообщил – в Фонд борьбы с коронавирусом Украина выделила 66 миллиардов гривен.

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