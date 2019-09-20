Депутаты нашли множество изъянов в проекте госбюджета 2020

По словам нардепа Александра Качуры, в бюджете заложен слишком маленький прожиточный минимум

/ Фото: НБУ

Депутаты Верховной рады нашли недостатки в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

"Мы уже видим там много недостатков, мы будем об этом говорить. Соотношение минимальной заработной платы, минимального потребительского уровня – это все вызывает вопросы. Вопрос в том, почему не выделены те области, в которых мы хотим видеть определенный рост. Поэтому сегодня проведена дискуссия . Я думаю, что после нее мы вместе поработаем над этим документом. Но еще раз говорю, это только первый вариант,"- заявил Стефанчук

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По словам нардепа Александра Качуры, в бюджете заложен слишком маленький прожиточный минимум.

"Мы сегодня зададим все вопросы Маркаровой и Гончаруку, после этого будут вноситься правки. У меня единственное замечание, что прожиточный минимум не соответствует действительности. Мы должны найти механизмы для того, чтобы минимум был увеличен. Ведь за 2 тыс. грн невозможно выжить в Украине", – заявил Качура.

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Напомним, в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад).

Рост ВВП, согласно документу, составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара - 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП. А минзарплата – вырасти на 550 грн, до 4723 грн.

Однако, по словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, проект бюджета-2020 могжет измениться.

Ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджета, и как можно исправить документ.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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