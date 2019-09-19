Проект бюджета-2020 будет изменяться: названы причины

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, который презентовал Кабинет министров, основан на оптимистическом сценарии развития мировой экономики. Об этом новостям "Сегодня" рассказал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"В целом макропрогнозы бюджета-2020 основаны на оптимистическом сценарии развития мировой экономики. Но если в мире начнется рецессия, тогда его придется пересматривать. Придется вносить корректировки в смету, например касательно курса нацвалюты. Если реальный курс будет ниже на 1-2 гривни ниже указанного в макропрогнозах, это может привести к серьезному минусу в доходах госказны", – отметил Забловский.

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Также он подчеркнул, что главную смету страны могут ждать и другие корректировки.

"Это логично — использовать наработки старого Кабмина. У нового правительства просто не было времени на анализ бюджета. Наверняка будут проведены корректировки, в частности основанные на изменении налоговых законов. Этот бюджет включает в себя основную задачу — снизить объем госдолга. Все планы по снижению задолженности перед внешними и внутренними кредиторами реалистичны. Но не стоит ждать, что удастся серьезно снизить долги. Украина ведет переговоры о получении нового транша, а это также приведет к росту госдолга", – объяснил Забловский.

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Госсмета новой власти: долги и доллар по 28 грн

Как сообщалось, на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ был представлен и зарегистрирован 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, расходы – в сумме 1,17 трлн грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн.

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