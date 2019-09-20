Что не так в проекте нового госбюджета: эксперты проанализировали проект и изменения к нему

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Госбюджет Украины на 2020 год может серьезно измениться ко второму чтению, намеченному на ноябрь. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук, и с ним согласны финансовые аналитики. Главная причина грядущих изменений — слишком мало времени у нового Кабмина было на подготовку главной сметы страны, поэтому пришлось использовать консервативные наработки предыдущего правительства. Какие макропоказатели могут быть переписаны, выяснили новости "Сегодня".

Цифры

В проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1079,5 млрд грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1170 млрд грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше — 2,09% против 2,28% год назад), минзарплата, 4723 грн (+550 грн), рост ВВП 3,3% (было 2,8%), инфляция 6% (было 8,4%), курс доллара 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП.

Мнение экспертов

Главный вопрос у экспертов — к курсу доллара и инфляции.

"Рост цен на 6% за год — нереальный прежде всего из-за роста объемов розничной торговли, который вызван повышением зарплат и укреплением гривни, поэтому инфляция будет по итогу двузначной, но ее вряд ли пересмотрят, — прогнозирует президент Украналитцентра Александр Охрименко. — А вот расходы увеличат процентов на 10, прежде всего на дотации Пенсфонду в связи с плановой индексацией пенсий в будущем году. Поэтому вряд ли стоит ожидать снижения планового курса доллара, наоборот, его могут повысить до 29,4 грн/долл, чтобы увеличить доходы казны от роста акцизов, которые взимаются в валюте. Размер минзарплаты оставят, это поможет частично выбелить заработки в конвертах и увеличит доходы Пенсфонда".

Экономист Иван Никитченко уточнил, что макропоказатели госбюджета взяты из предыдущих прогнозов НБУ и Минэкономики.

"Так как сроки подготовки были очень сжатые, а Кабмин хочет в ноябре-декабре утвердить с МВФ новую программу и уже в январе получить первый транш по ней, правительство решило просто построить бюджет на тех показателях, что уже одобрены МВФ, — анализирует Никитченко. — Конечно, на фоне нынешнего курса 24,6—24,8 грн/долл ожидать, что он подскочит до 28,2 грн/долл, то есть девальвация будет целых 14%, и при этом инфляция снизится до 6%, не выглядит логичным. А если пересматривать курс — это потянет за собой пересмотр многих параметров доходной и расчетной части".

Поэтому эксперт не ожидает больших изменений, несмотря на заявления премьера. По его словам, более вероятный сценарий, что бюджет утвердят как есть, а откорректируют уже по итогам 1-го квартала 2020 г., когда будет понятно, как начнут работать новые законы, как принятые, так и те, что предстоит принять.

На субсидии могут добавить денег

В проекте госбюджета значительно уменьшена госпосмощь на оплату комуслуг: с 56 млрд грн до 47,6 млрд грн. Как разъяснила министр соцполитики Юлия Соколовская, снижение связано с ростом доходов населения и не вызовет сокращения получателей выплат, просто сами субсидии станут меньше. Как разъяснил Александр Охрименко, главная причина урезания — стабильные тарифы на "коммуналку", снижение цен на газ и рост благосостояния субсидиантов, прежде всего это пенсионеры и малоимущие, у которых из-за осовременивания пенсий и повышения соцстандартов увеличились доходы. Но эксперт напомнил, что субсидиантов стало за год меньше почти на 20%, сейчас около 3,5 млн, и многие лишились помощи по формальным признакам:

"Например, отменили госпомощь за заброшенный дачный участок, не приносящий прибыли. Поэтому надеюсь, что смету на субсидии увеличат на 6—8 млн грн, а таким нуждающимся ее дадут после обращения в комиссию по назначению субсидий".

Как сообщалось ранее новостями "Сегодня", на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ был представлен и зарегистрирован 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, расходы – в сумме 1,17 трлн грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн.

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