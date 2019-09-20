Рада занимается бюджетом: какой курс доллара заложили в смету

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который рассматривает в первом чтении Верховная Рада, построен на действующем макроэкономическом прогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар. Речь об этом идет в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.

Как известно, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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Сейчас курс доллара в Украине опустился ниже 25 гривен. По состоянию на 20 сентября официальная стоимость "зеленого" составляет 24,62 грн/долл. В Счетной палате при этом уже подчеркивали, что слишком сильное укрепление гривни, которое не было предусмотрено в прогнозах, привело к серьезным недопоступлениям доходов в бюджет.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что у экспертов есть вопросы к курсу доллара в бюджете. Аналитики называют "бюджетный" курс неправдоподобным, но расходятся во мнениях, как именно его нужно изменить.

В целом в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад).

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