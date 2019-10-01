Дешевые кредиты и высокий рейтинг: в Кабмине раскрыли планы на госдолг

Соотношение долга и ВВП должно заметно улучшиться, считают в Министерстве финансов

Фото из архива "Сегодня"

Кабинет министров Украине планирует за пять лет – до 2024 года – сократить отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту до 40%, а также уменьшить стоимость обслуживания государственного долга. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабмина.

Еще одна цель – снижение валютного риска за счет увеличения доли госдолга, номинированного в гривне (а не в иностранной валюте) до 50% к концу 2024 года.

В результате Министерство финансов рассчитывает добиться повышения кредитных рейтингов Украины до значений "А", что означает высокий инвестиционный класс экономики. К слову, на днях Кредитное агентство Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".

"Мы создадим институционально сильное долговое агентство, которое обеспечит эффективное управление государственным и гарантированным государством долгом в соответствии с лучшими европейскими практиками. Государственные гарантии будут предоставляться только для реализации стратегических инвестиционных проектов", – говорится в программе Кабмина.

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Кроме того, Минфин планирует развивать внутренний рынок государственных ценных бумаг и углублять сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами – как в сфере реформ, так и с целью привлечения финансирования на льготных условияях.

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"Все это в совокупности приведет к постепенному замещению более дорогих денег более дешевыми, что сделает обслуживание долга менее обременительным для налогоплательщиков", – заверили в Кабмине.

Как сообщалось, Украина отдаст треть бюджета-2020 на погашение долгов. При этом глава Минфина Оксана Маркарова прогнозировала, что к концу 2020 года соотношение госдолга к ВВП составит 46,7%. По итогам 2018 года отношение госдолга к ВВП составляло 60,9%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%.

Напомним, в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад). Рост ВВП, согласно документу, составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара – 28,2 грн (было 29,4 грн).

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