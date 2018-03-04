США откажутся от глупой торговой политики – Трамп

Сегодня, 01:13

Трамп назвал предыдущих лидеров болванами и пообещал ввести новые налоги

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский лидер пообещал отказаться от глупой торговой политики Соединенных Штатов. Трамп назвал предыдущих лидеров болванами и пообещал ввести новые налоги.

Президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от глупой и невыгодной для страны торговой политики.

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"Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших очень глупых торговых сделок и политики. Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет", – написал он в Twitter.

Напомним, в Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США.

Для защиты американских производителей администрация президента США Дональда Трампа, который заявил, что Америка стоит на пороге "экономического чуда", ввела пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей.

Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.

Напомним, ранее Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту произведенных в США товаров.
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Корреспондент

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