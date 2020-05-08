До 48 тысяч гривен: в Раде "рассекретили" зарплаты депутатов

Самую низкую и самую высокую зарплату за апрель получили члены одной и той же фракции

Пока в Украине растет задолженность по зарплатам, стало известно, что народные депутаты за апрель получили от почти 2 тысяч гривен до более 48 тысяч гривен. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на официальный запрос , передают "Украинские новости".

Меньше всего в апреле получил народный депутат Алексей Устенко ("Слуга народа") – 1 826 гривен. Наибольшая зарплата – у депутата Ольги Руденко ( "Слуга народа"), ее апрельский оклад составил 48 292 гривни.

Также зарплату получил и председатель парламента Дмитрий Разумков. Его апрельский оклад составил 47 230 гривен. Его заместителю Руслану Стефанчуку начислили 47 230 гривен зарплаты, заместительнице Елене Кондратюк – 44 970 гривен. Также председатель парламента и его заместители получили по 42 040 гривен за выполнение депутатских полномочий в марте.

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Напомним, средняя зарплата в Украине составила 11 446 грн в марте 2020 года, по данным официальной статистики. Наибольшие зарплаты украинцам предлагают в сфере информации и телекоммуникаций – в среднем 23 303 гривни в месяц. Более свежие данные пока официально не опубликованы.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников. По его словам, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тыс. гривен:

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