Объемы транзита под вопросом: эксперт оценил газовые договоренности с Россией

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

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Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м. Решения относительно объемов больше соответствуют интересам России, нежели Украины, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

"Экономически допустимые [для нас] объемы – 50 млрд куб. м, а технологически – 40. Если будет меньше 40 млрд куб. м газа в нашей ГТС, то мы не сможем поставлять газ во все области Украины. Тогда надо будет его разворачивать на реверс. Так что с точки зрения объемов, это компромисс, который ближе к российским интересам, чем к нашим", – отметил он.

Впрочем, продолжил Дяченко, договоренности по объемам – не окончательны. Многое может изменить отсрочка введения трубопровода в обход Украины – "Северный поток – 2", на строительство которого США наложили санкции.

"Все будет зависеть от того, будет "Северный поток – 2" или нет. Если не будет потока, тогда то, что там записано, не важно, поскольку все равно объемы будут существенно больше", – сказал Дяченко.

Он также добавил, что согласие РФ выполнить решение Стокгольмского арбитража – это победа для Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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