Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Объемы транзита под вопросом: эксперт оценил газовые договоренности с Россией

23 декабря, 11:14

Евгения Давыденко

Специалист рассказал, при каких условиях объемы транзита голубого топлива могут быть увеличены

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Реклама

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м. Решения относительно объемов больше соответствуют интересам России, нежели Украины, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

"Экономически допустимые [для нас] объемы – 50 млрд куб. м, а технологически – 40. Если будет меньше 40 млрд куб. м газа в нашей ГТС, то мы не сможем поставлять газ во все области Украины. Тогда надо будет его разворачивать на реверс. Так что с точки зрения объемов, это компромисс, который ближе к российским интересам, чем к нашим", – отметил он.

Впрочем, продолжил Дяченко, договоренности по объемам – не окончательны. Многое может изменить отсрочка введения трубопровода в обход Украины – "Северный поток – 2", на строительство которого США наложили санкции.

"Все будет зависеть от того, будет "Северный поток – 2" или нет. Если не будет потока, тогда то, что там записано, не важно, поскольку все равно объемы будут существенно больше", – сказал Дяченко.

Он также добавил, что согласие РФ выполнить решение Стокгольмского арбитража – это победа для Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Россия контракт протокол газовые переговоры транзит газа Северный поток 2

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика
Скандал с
Скандал с "Укрбудом": кто заплатит за дальнейшее строительствоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...