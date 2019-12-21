Санкции США против "Северного потока – 2" вступили в силу: что грозит России

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом военным бюджетом на 2020 финансовый год, вступают в силу незамедлительно.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 20 декабря, Министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов — Ред .) военного бюджета вступают в силу немедленно", — указывается в документе.

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Как заявило ведомство, для соблюдения режима американских санкций "стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов (30,4 метра — Ред .) и более в рамках строительства газопроводов „Северный поток — 2" и „Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством".

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При этом возможны и "обоснованные исключения", касающиеся обеспечения безопасности самого трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также направленные на предотвращение причинения "ущерба окружающей среде или иного значительного ущерба".

Напомним, во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей .

Сообщалось, что опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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