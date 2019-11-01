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Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019

1 ноября, 12:31

На наполняемость госказны повлияло существенное укрепление гривни

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год (№ 2283). Голосование прошло 31 октября, "за" выступил 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Первое чтение документ прошел 18 октября наряду с голосованием за проект бюджета-2020.

Таким образом, Рада сократила план доходов бюджет-2019 на 20,4 млрд гривен. Такое решение принято из-за укрепления гривни, что усложняет наполнение госбюджета.

Ранее в Минфине сообщали, что изменения в бюджет-2019 учитывают необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности:

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  • выделить средства на реорганизацию министерств;
  • предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн, что позволит обеспечить выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения. Решение об этом ранее принял Кабмин:

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  • повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах. Так, расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн;
  • повысить финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн;
  • выделить 354,6 млн грн на поддержку чернобыльцев и 787 млн грн на реабилитацию людей с инвалидностью.

При этом из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн. Также освободились средства из-за снижения рождаемости, уменьшения стоимости "пакетов малыша" и увеличения доходов украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отстала от плана по доходам бюджета. План по поступлениям в казну в сентябре не был выполнен.

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Источник: Сегодня

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